Kocasinan'da yeşil alan arttı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, görevde bulundukları 44 aylık dönemde ilçeye 803 bin metrekare yeşil alan kazandırdıklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kocasinan'ı yeşillendirmek için birçok proje geliştirip uygulamaya koyduklarını dile getirdi.

İlçenin dört bir yanını, yaptıkları çalışmalarla yeşillendirip güzeleştirdiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün serasında şehrin dokusuna uygun çeşitli fidanlar üretiyor ve toprakla buluşturuyoruz. Bu kapsamda ilçeye 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılının 10 aylık bölümünde ise 425 bin metrekare olmak üzere toplamda 803 bin metrekare yeşil alan kazandırdık. Bütün gayretimiz, çabamız, hemşehrilerimizin, çocuklarımızın daha mutlu ve daha huzurlu olacakları bir ortam hazırlamak, daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir."