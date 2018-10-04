Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanındaki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak için projelere büyük bir önem verdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Tüm projelerimizde olduğu gibi, kentsel dönüşüm projelerimizde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yunus Emre Mahallemizdeki 6 bloktan oluşan konutlarımızın temelleri atılmaya başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte inşallah en kısa sürede hak sahiplerine yeni konutlarını teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu mahallemizde olduğu gibi kentsel dönüşüm ihtiyacı olan mahallelerimizdeki çalışmalar, Kocasinan Belediyesi olarak programımız altında ilerliyor."