Kocasinan fidanlığı ilçeyi güzelleştiriyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlıkta mevsimine göre yetiştirilen çeşitli ağaç, bitki ve çiçekler ilçenin dört bir yanını güzelleştiriyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, fidanlığı gezerek, seradaki çeşitli bitki ve çiçekleri inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı yeşil alanları ve parklarıyla her geçen gün daha da güzelleştirdiklerini belirtti.

Bölgenin yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ı değiştirmeye ve daha da güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bir yandan çevreye ve yeşile duyarlılığımızdan ilçemizin dört bir yanına fidan dikerken diğer yandan ise ilçemizi çeşitli bitki ve çiçeklerle rengarenk hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından fidanlığımızda ağaç ve çalı türü bitkiler ile mevsimlik çiçeklerin üretimi yapılmaktadır. Seramızda her geçen gün ürün çeşidini artırıyor, yeni ve farklı ürünler yetiştiriyoruz. Adeta bitki üretim merkezi gibi çalışan fidanlığımızda onlarca çeşit bitki ve mevsimlik çiçek üretilmektedir. Bitkileri kendi fidanlığımızda üreterek hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. İlçe genelinde bahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde mevsim şartlarına uygun çiçeklendirme çalışmalarını yürütüyoruz. Bahar mevsiminin sonuna geldik ve yaz mevsimine yönelik hazırlıklarımız sürüyor. Çalışmalarımıza titizlik ve hassasiyetle devam ediyoruz."