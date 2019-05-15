İSTANBUL (AA) - Yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları şirketi Aon Hewitt'in Türkiye'nin En İyi İş Yerleri araştırmasında, ödüle layık görülen 18 şirketten 11'ini Koç Topluluğu şirketleri oluşturdu.

Koç Topluluğundan yapılan açıklamaya göre, Aon Hewitt tarafından işveren mükemmelliğini ölçümlendiği En İyi İş Yerleri araştırması kapsamında toplam 18 ödül verildi. Söz konusu ödüllerin 11'ine ise Koç Topluluğu şirketleri layık görüldü.

Türkiye'den 175 şirketin dahil olduğu araştırmada katılımcılardan iş yeri ortamı ve çalışan deneyimiyle ilgili geri bildirimler alınırken şirketler; bağlılık, liderlik, performans kültürü ve işveren markası endeksleri üzerinden sıralandı.

Ödül alanlar listesinde, Koç Holding'in yanı sıra Koç Topluluğu'ndan Bilkom, Demir Export, Entek, Ford Otosan, Koç Finansman, Otokoç Otomotiv, Setur Marinaları, THY Opet, Tofaş ve Vehbi Koç Vakfı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, Koç Topluluğu'nun insan kaynakları uygulamaları ile uluslararası arenanın önde gelen ödüllerine layık görülmekten ötürü gurur duyduklarını dile getirdi.

Her yıl 2,5 milyona yakın iş başvurusu aldıklarını ve bünyelerine yılda 12-15 bin yeni çalışma arkadaşı katıldığını aktaran Akkol, şunları kaydetti:

"Çalışma ortamımızın değişime, iş birliğine ve yeniliğe açık bir yapıda olmasını sağlamak en önemli önceliğimizi oluşturuyor. Küresel vizyonumuzu da güçlendirmek hedefiyle, her alanda olduğu gibi insan kaynakları alanında da yenilikçi bir yaklaşımla tüm süreçlerimizi tasarlıyoruz. En doğru stratejilerin dahi, doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar olmazsa planlandığı gibi hayata geçemeyeceğini ve başarılamayacağını biliyoruz. Bu nedenle de uzun vadeli planlarımızın kalbinde çalışma arkadaşlarımız bulunuyor. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Sermaye bulunur, makine alınır, teknoloji transfer edilir; fakat iyi eğitilmiş insan gücü yoksa netice almak zordur' yaklaşımı insan kaynakları felsefemizin merkezini oluşturmaktadır."

Akkol, son 4 yılda çevik ve girişimci bir kültür için insan kaynakları süreçlerinde stratejik bir dönüşüm yaşadıklarına işaret ederek, "Bugün insan kaynakları uygulamalarımızın merkezinde eşitlik, gelişim ve yetenek unsurları yer alıyor. Topluluğumuz için en uygun ve nitelikli insan gücünü istihdam etmek, çalışma arkadaşlarımıza gelişimleri için imkan sağlamak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek en önemli hedeflerimizi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.



