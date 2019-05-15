KMÜ'de organ bağışı konferansı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) Yürüyüş ile Sağlık, Kültür ve Etik Öğrenci Toplulukları tarafından 'Organ Bağışı' konulu konferans düzenlendi.



KMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin, KMÜ Şehit Ömer Halisdemir Konferans salonunda düzenlenen konferansta, organ bağışında beyin ölümünü tam kavramak gerektiğini belirtti.

Organ bağışının İslami yönü hakkında açıklamalarda bulunan Şahin, "İslam alimleri ölüm tam gerçekleştiyse organ bağışı caizdir diyor. İslamiyet’te şehitlik hemcinsine canını feda etmektir. Organ bağışında da bedeninizden bir parça veriyorsunuz. Bu da bir şehitliktir. Organ bağışı ile cana can katıyor, çok kıymetli olan karşılıksız büyük bir iyilik yapmış oluyorsunuz." dedi.

Karaman Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aslan ise dünyada ilk defa 1902 yılında, Türkiye'de ise 1975 yılında ilk organ nakillerinin gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Organ nakli canlı veya kadavradan yapılır. Böbrek, karaciğer ve akciğer canlı donörden nakil yapılabilen organlardır. Canlıdan organ nakli en son başvurulabilecek çaredir fakat ülkemizde en çok yapılan nakil şeklidir. Kadavra donörde ise en önemli kavram beyin ölümüdür. Beyin ölümü, fonksiyonların tam ve geri dönüşümsüz kaybıdır. Kadavradan organ çıkarma işlemi bir canlı ameliyatı gibi özenle yapılır."

