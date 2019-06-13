KMÜ'de mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda (KMÜ BESYO) mezuniyet töreni düzenlendi.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 15 Temmuz konferans salonunda, üniversitenin sportif altyapısı bakımından ülkenin en iyi üniversiteleri arasında yer almakla birlikte, akademik başarı sıralamasında da üst sıralarda olduğunu belirtti.



KMÜ olarak, görev ve sorumlulukların bilinciyle, ülkenin yetişmiş insan kaynaklarına katkı sunmaya ve memlekete canla başla hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Sizler üniversiteye girmek için zorlu bir sınav vererek ter döktünüz, yüzlerce aday arasından ciddi bir performansla önemli bir başarı gösterdiniz. Beden, kalp ve zihin bütünlüğünü, disiplin, azim ve başarma aşkını en güzel şekilde ortaya koydunuz. Üniversitemizdeki eğitim öğretim hayatınız boyunca da gerek katıldığınız ulusal ve uluslararası turnuvalarda gerekse derslerinizde her daim çalışmanın, kurallara ve fair play ruhuna bağlı kalmanın ve amacından kopmamanın size neler verdiğini bizzat tecrübe ettiniz."



Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.