KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğu tarafından "Kişisel Gelişim" semineri düzenlendi.

Bülent Gardiyanoğlu’nun sunumu ile gerçekleştirilen seminere çok sayıda öğrenci katıldı.

Gardiyanoğlu, konuşmasında insanları korkularının yönettiğini, içimizde var olan korkularımızın hayatımıza yön verdiğini belirtti.

Öğrencilere "evlenmeden önce yaşam amacınızı bulun" tavsiyesinde bulunan Gardiyanoğlu, "Evlilik günümüzde evciliğe dönmüş durumda. Ben bir kürekte kayık çekerken eşim de aynı yöne kürek çekmelidir. Aynı yöne kürek çekmeyen bireyler yıllar sonra bunun farkında oluyorlar. Bu süreç her iki tarafı da çok yoruyor ve yolun sonunda ayrılıkla karşı karşıya kalınıyor. Yaşam amacınıza uygun eş seçimi yapın. Evinden mutlu çıkmayan insan iş yerinde de mutlu olamaz. Önce mutlu olmayı öğrenmeliyiz." şeklinde konuştu.

İnsanların kişisel hırslarının başarılarına engel olduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız toplumda düzgün insan kalmadığı konusunda sürekli şikayet ediyoruz. Kendimizi düzeltme sırası geldiğinde kimse hatalı olduğunu kabul etmiyor. Önce biz kendimizi düzelteceğiz ki toplum da düzelsin. Kendi içimizdeki eksiklikleri maddi araçlarla, sahte mutluluklarla gizlememize gerek yok. İnsanların hisleri eskiye göre çok fazla güçlendi. Kimseyi kandıramayız yalnızca kendimizi kandırmış oluruz. Herkes kendini patron olarak görüyor, herkes kendi aklını beğeniyor. Kimse kimsenin fikrine saygı duymuyor. Elimizde her türlü imkan olmasına rağmen takım olamıyoruz. Çünkü biz üreteni sevmiyoruz, ona engel oluyoruz. Çünkü biz yalnızca kendimizi beğeniyor, kendimizi seviyoruz."

Seminer, plaket takdiminin ardından sona erdi.