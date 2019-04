KMÜ'de gıda güvenliği konferansı

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) "Gıda Güvenliği" konulu konferans düzenlendi.



Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karakaya, fakültenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, herkesin yaşamını sürdürmek için gıdaya ihtiyacı olduğunu belirtti.



Yeme içme ihtiyaçlarının karşılanmasında gıda güvenliğinin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:



"Her şey risk edilebilir fakat insan sağlığı asla risk edilemez. Gıda güvenliği toplumun her kesiminde artık önem arz ediyor. Halk dilindeki merdiven altı üretim, gıdanın güvenli olmadığını ifade eder. Sağlıklı, güvenli ve yeterli gıda yeryüzündeki her insan için sağlanmak zorundadır. Devlet yeterli, sağlıklı ve dengeli gıdayı vatandaşı için sağlamak zorundadır. Uygun teknikler kullanılarak daha fazla üretim yapılmalıdır. Ülkemizde gıda güvenliği için önemli yollar katedilmiştir."