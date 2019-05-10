KMÜ'de bilinçsiz ilaç kullanımı semineri

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık, Kültür ve Etik Öğrenci Topluluğu ile Yürüyüş Öğrenci Topluluğu tarafından "Toplumda Bilinçsiz İlaç Kullanımı" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Şerife Türkoğlu, KMÜ konferans salonundaki seminerde bilinçsiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden birisi olduğunu belirtti.

İlaçların klinik bir rehbere danışılarak doğru bir şekilde kullanılmalı uyarısına bulunan Türkoğlu, şunları kaydetti:

- Hekim kontrolünde alınmalı

"Antibiyotiklerin gereksiz kullanılması sağlımızı doğrudan etkilemektedir. Antibiyotik yalnızca kendisi için belirlenen bakterilerle savaşır, diğer hastalıklara çözüm üretmez. Antibiyotik dozunun iyi ayarlanmaması, ilerleyen dönemde antibiyotik direncine yol açar. Tavsiye ile değil, hekimlerinizin önerisi ile ilaç kullanın."

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Uzman Eczacı Ahu Gülçiçek ise akılcı olmayan ilaç kullanımı ile sıkça karşılaştıklarını aktardı.

Soğuk algınlığına bağlı bir rahatsızlıkla karşılaşıldığında hastalığın ilerlememesi için bol sıvı tüketmeli tavsiyesinde bulunan Gülçiçek, "Şayet hastalık 10 günden fazla sürerse hekime danışmalısınız. Son zamanlarda antibiyotik direncinin arttığını görmekteyiz. Bunun başlıca sebebi olarak bilinçsiz ilaç tüketimi dikkat çekmektedir. Başkasına iyi gelen bir ilaç size iyi gelmeyebilir." diye konuştu.