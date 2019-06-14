KMÜ'de akademik atama ve yükseltme ödül töreni

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Akademik Atama ve Yükseltme Ödül Töreni düzenlendi.



KMÜ Rektörü Mehmet Akgül, 15 Temmuz konferans salonundaki törende, üniversitelerin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet şeklinde farklı görev ve sorumlulukları olduğunu söyledi.



Teknolojinin sürekli kendini yenilediği ve ilerlediği toplumlarda bilginin önemi de gün geçtikçe arttığını aktaran Akgül, bilginin üretiminde büyük bir sorumluluğa sahip olan üniversitelerin yine aynı şekilde bilginin paylaşılması ve toplumun yararına kullanılması aşamasında da önemli görevler üstlendiğini belirtti.

KMÜ olarak bu bilinç ve sorumlulukla öncelikle Karaman'a ve bölge olmak üzere ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla üzerine düşen görevin farkında olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Akgül, şunları kaydetti:



"12'nci kuruluş yılını kutladığımız üniversitemiz 10 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ile 21 uygulama ve araştırma merkezine sahip olmuştur. Gelişimini hızlı bir şekilde sürdüren üniversitemiz bini aşkın akademik ve idari personeli, 15 bine yakın aktif öğrencisi ve 15 bine yakın mezunu ile büyük bir aile haline gelmiştir. Bu büyüme elbette ki beraberinde yeni bölüm ve programların açılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyaca binaen üniversitemiz bünyesinde yeni akademik birimler açmaya ve bu birimlerimizde eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret göstermekteyiz."



Yapılan konuşmaların ardından son iki yılda profesör ve doçent olan öğretim üyelerine Rektör Akgül tarafından belgeleri verildi.

