KMÜ Teknik Bilimler MYO'da mezuniyet töreni

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.



KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 15 Temmuz konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada üniversitelerin çoğaldığını, bölüm ve program sayılarının hızla arttığı günümüzde, mesleklerin de çok geniş bir alanda çeşitlilik gösterdiğini belirtti.



Bu koşullarda üniversite ve bölümlerden ziyade kişisel yeterlilik ve farklılıkların ön plana çıktığını ifade eden Akgül, şunları kaydetti:

"Yani daha girişimci olan, daha atak davranan, kişisel kazanımlarını sürekli geliştiren öğrenciler, diğerlerinin önüne geçmektedir. Yine meslek etiğine bağlı kalan, işine ve sözüne güvenilen sağlam kişiliklerin daha güzel ve başarılı işlere imza attığı bir gerçektir. Bilgi teknolojilerinin hayatımızın her anına işlediği günümüzde bilgiye erişme ve hayat boyu öğrenme koşulları da oldukça kolaylaşmıştır."



Yapılan konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.