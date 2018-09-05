KKÜ'nün öğrenci doluluk oranı yüzde 89

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, üniversitelerinin 2018 ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre öğrenci doluluk oranının yüzde 89 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, bu dönem KKÜ'yü tercih eden 6 bin 802 öğrencinin yüzde 68'inin ilk 10 tercihinde Kırıkkale'ye yer verdiğini bildirdi.

Çeyrek asrı geride bırakarak Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasında yer alan, eğitim ve yatırım hamleleriyle büyümeye ve gelişmeye devam eden KKÜ'yü, öğrenciler tercih önceliklerinde ilk sıralarda yer verdiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"KKÜ'yü kazanan öğrencilerimizin kayıtları sürüyor. Öğrencilerimiz 3-5 Eylül tarihlerindE e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırabilecek. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapan öğrencilerin üniversitemize gelmelerine veya herhangi bir belge getirmelerine gerek olmayacak. Kayıtlarını e-devlet üzerinden yapamayan öğrenciler ise lise diplomaları veya geçici mezuniyet belgelerinin aslı ve nüfus cüzdanları ile 3-7 Eylül tarihlerinde Merkez Yerleşke Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığında bulunan kayıt bürosuna gelerek kayıt işlemini yapabilecek. Ülkemizin 81 ilinden öğrencilerin tercih ettiği üniversitemize ağırlıklı olarak İç Anadolu’da ikamet eden öğrenciler ilgi gösterdi. Tercihlerde Ankara ikametli 3 bin 609 öğrenci ile ilk sırada yer alırken Kırıkkale ikametli bin 234 öğrenci ile ikinci sırada yer aldı.