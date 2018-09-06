KKÜ'de rektörlük devir teslimi yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ersan Aslan, görevi Prof. Dr. Ekrem Yıldız'dan devraldı.

KKÜ Rektörlüğünde devir teslim töreni düzenlendi.

Rektörlük görevini devreden Prof. Dr. Yıldız, yaptığı konuşmada, yaklaşık 9 yıldır rektör olarak görev yaptığı KKÜ'den ayrıldığını söyledi.

Görevi Aslan'a bıraktığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, şunları söyledi:

"Üniversiteyi çok güzel bir yere getirdik. Üniversitemizin Ankara'ya yakın olması hem avantaj hem de dezavantajımız. Çok güzel başarılar elde ettik. 40 bin öğrenci kapasiteli bir üniversite devrediyorum. Yeni gelen hocamıza başarılar diliyorum."

Yeni rektör Prof. Dr. Aslan ise üniversiteyi daha da ileriye götürmek için gece gündüz demeden çalışacağını ifade etti.

Kırıkkale ve KKÜ'ye yabancı olmadığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Bilim Sanayi ve Teknoloji Müsteşarlığı yaptığım dönemde de Kırıkkale'den bağlarımı hiç koparmadım. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağolsun bize bu görevi layık gördü. Biz de bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Üniversitemizin sorunlarını biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağız. Yıldız Hocamıza yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Törende Yıldız, Rektör Aslan'a çiçek takdim etti.