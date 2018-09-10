Kızılırmak'ta boğulan sözleşmeli er toprağa verildi

YOZGAT (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak boğulan sözleşmeli er Turgay Şahin'in (24) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde defnedildi.

Şahin'in cenazesi, baba ocağından helallik alınmasının ardından köy camisine getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şahin'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şahin'in ailesi ve yakınları ile Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından Vali Çakır, Şahin'in tabutuna sarılı Türk bayrağını, baba Şakir Şahin'e teslim etti.

Dün, Hakkari Dağlıca'da görev yapan sözleşmeli er Turgay Şahin, yıllık izninin bir bölümünü geçirdiği memleketi Yozgat'tan, ailesi ile piknik yapmak için geldiği Şarkışla ilçesine bağlı İğecik köyünde, Kızılırmak'tan yürüyerek karşıya geçmek isterken akıntıya kapılıp boğulmuştu.











