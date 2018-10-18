Kızılırmak'ta yosun temizliğine başlanıldı

NEVŞEHİR (AA) - Avanos Belediyesi tarafından, ilçeden geçen Kızılırmak Nehri'nde yosun temizliğine başlandı.

Çeşitli iş makineleri ile yapılan çalışmada, belediye personelleri akarsu boyunca durgun alanlarda oluşan yosunları ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılırmak'ta oluşturulan barajlarda su tutulmasına bağlı olarak bazı alanlarda durgunlaşan suda yosunlar oluştuğunu, çevre kirliliğine neden olmaması amacıyla temizlik çalışmasına başladıklarını belirtti.

İnce, şöyle konuştu:

"Kurak geçen yaz ile barajların daha fazla su tutmasına bağlı olarak, Kızılırmak Nehri'nin su seviyesi iyice azaldı. Kızılırmak'ta akıntı olmayınca kirlilikte arttı. Özellikle nehir içinde hızla gelişen ve kısa zamanda ırmak içerisinde her yere dağılan yosunlar ve bunlara takılan çöpler büyük bir çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaya başladı. Bunun üzerine Avanos Belediyesi olarak Kızılırmak Nehri'nin ilçe merkezinden geçen kısımlarında iş makineleri ile temizlik çalışması yapmaya başladık."

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2018, 11:10