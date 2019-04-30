SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyünde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.
Okulun bahçesinde düzenlenen bilim fuarının açılışını, İlçe Kaymakamı Akif Pektaş yaptı.
Fuar hakkında AA muhabirine açıklama yapan okul Müdürü İsmet Erbaş, "Sene başında yaptığımız TÜBİTAK 4006 bilim fuarında 14 projemiz kabul edildi. Buradaki amaç öğrencilerin araştırma düşüncelerini geliştirmek, duygularını canlandırmaktı. Öğretmen arkadaşlarımızın rehberliğinde öğrencilerimiz güzel işler çıkardı." dedi.
Açılışa kaymakam adayı Yakup Papaker, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, okul müdürleri ve veliler katıldı.