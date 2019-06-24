Kızılcahamam'da zabıta denetimi

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekiplerince kaldırım ve yol işgaline ilişkin denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimde esnafa kaldırım ve yol işgaline yönelik uyarıda bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, kaldırım ve yol işgaline yönelik yoğun şikayet aldıklarını belirterek, alışveriş yapan vatandaşların kaldırımları kullanması gerekirken, işgal yüzünden yol ortasında yürümek zorunda kaldığını belirtti.

Acar, vatandaşların bu nedenle sıkıntı yaşadığını hem de hayatlarının tehlikeye düştüğünü dile getirerek, bu konuda gerekli uyarıları yaptıklarını, esnaftan kaldırım işgali yapmayarak kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini kaydetti.