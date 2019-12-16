Son Dakika
Kızılcahamam'da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı
ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, 109 mahalle...
Genel 16.12.2019, 11:34
ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, muhtarlara mahallerde belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
5°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51