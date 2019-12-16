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Kızılcahamam'da "Muhtarlar Toplantısı" yapıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, 109 mahalle...

Genel 16.12.2019, 11:34
Kızılcahamam'da
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ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da aralık ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın katılımıyla yapıldı.

Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, 109 mahalle muhtarlarının yanı sıra ilçe protokolü katıldı. Muhtarlar, toplantıda mahallelerinin sorunlarını ve taleplerini aktardı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, muhtarlara mahallerde belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

#Ankara #Kaymakam Can Aksoy #Kızılcahamam #Muhtarlar toplantısı #Süleyman Acar
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