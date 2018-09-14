Kızılcahamam'da müdürler kurulu toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı yapıldı.

Eğitim öğretim yılı öncesi Müdürler Kurulu, Kızılcahamam Mehmet Yıldız başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde toplandı.

Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, gayretlerinden dolayı yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, 2018-2019 eğitim öğretim yılının yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda, okul ve çevrelerinin güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, eğitim kalitesinin artırılması, taşımalı öğrencilerin sağlıklı bir şekilde okullarına taşınması ile eğitim öğretim faaliyetlerinin planlanması konuları ele alındı.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve okul müdürleri katıldı.

