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Kızılcahamam'da “Kaymakamlık Voleybol Turnuvası” devam ediyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da düzenlenen “Kaymakamlık Voleybol Turnuvası” karşılaşmaları devam ediyor. Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 9 takımın katıldığı turnuva çekişmeli karşılaşmalara...

Genel 11.12.2019, 19:03
Kızılcahamam'da “Kaymakamlık Voleybol Turnuvası” devam ediyor
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ANKARA (AA) - Kızılcahamam'da düzenlenen “Kaymakamlık Voleybol Turnuvası” karşılaşmaları devam ediyor.

Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 9 takımın katıldığı turnuva çekişmeli karşılaşmalara sahne oluyor.

Kızılcahamam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Rıza Doğan Spor Salonu’nda oynanan maçlarda kamu kurumlarının takımları mücadele ediyor.

Bugün oynanan Kızılcahamam Anadolu Lisesi ile Çağatay Ortaokulu müsabakalarını Kaymakam Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar da izledi. dilediler.

Turnuvada grup maçlarının sonunda her grubun ilk 2 takımı finallere katılmaya hak kazanacak.

Kaymakamlık Voleybol Turnuvası’nın final karşılaşması 20 Aralık'ta oynanacak.

#Ankara #Kızılcahamam
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