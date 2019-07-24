Kızılcahamam'da cephe giydirme projesi başlıyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçenin çehresini değiştirecek cephe giydirme projesine başlanacağını belirtti.

Ankara Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Soğuksu Caddesi ve Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde yapılacak olan Cephe İyileştirme ve Cephe Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen Belediye Başkanı Acar, yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi.

Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakan yardımcıları, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Kaymakam Mehmet Yıldız'ın da katılımıyla toplantı düzenlendiğini aktaran Acar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana Kızılcahamam’a memleketimize elimizden gelen hizmeti yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu manada, seçim beyannamemizde halkımıza söz verdiğimiz turizm şehri Kızılcahamam'ın çehresini değiştirecek cephe giydirme projesine önümüzdeki ay başlıyoruz. Konu ile ilgili olarak hemşehrimiz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığımız görüşme sonrasında bakanımız talimatı verdi. Allah izin verirse ağustos ayında başlıyoruz."