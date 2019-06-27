Kızılcahamam sokaklarında atlı polisler görev yapacak

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her hafta atlı polislerin ilçeye gelerek, cadde ve sokaklarda yapacakları geziyle ilçe turizmine renk katacağını belirtti.
Başkan Acar, yaptığı açıklamada, her hafta atlı polislerin ilçede görev yapacağını aktardı.
Acar, hafta da bir gün ilçeye gelecek olan atlı polislerin çarşı ve sokaklarda gezeceklerini, atların yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çekeceğini belirterek, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.