Kızılcahamam Huzurevi'nden Başkan Acar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Huzurevi Müdürü Tuğba Avcı, personeli ve burada kalan yaşlılar, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

Avcı, ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Acar'ın belediye başkanı olmadan önce huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bir araya geldiğini anımsattı.

Bugün de kendilerinin belediyeyi ziyaret ettiğini aktaran Avcı, "Huzurevinde kalan yaşlılarımız, elleriyle hediye hazırladılar. Başkanımıza 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Acar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Huzurevinde kalan yaşlılar, ziyaret sonunda Acar'a hediye takdim etti.