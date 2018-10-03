Kızılcahamam Hallk Eğitim Merkezinde kurslar başlıyor

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezi kurslarının kayıt süreci başladı.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde dokuma, ağaç budama, arıcılık, cilt bakımı gibi meslek kurslarının yanı sıra okuma yazma gibi kurslar için kursiyerler kayıt yaptırmaya başladı.

Bu yıl Türk işaret dili kursu da açılması planlanan merkezde, İŞKUR iş birliğinde meslek edindirme kurslarının da açılacağı duyuruldu.

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Hazar, "Yeni dönem kurs kayıtları başlamıştır. Kurslara kayıt olmak için Kızılcahamam Halk Eğitimi Merkezine şahsen müracaat edilebilir." dedi.

