Kızılay düzenli kan bağışçılarına madalya taktı

KONYA (AA) - Kızılay, Karapınar ilçesinde düzenli kan bağışında bulunan vatandaşları gümüş ve bronz madalya ile ödüllendirdi.

Türk Kızılayı, güvenli kana ihtiyacın önemini vurgulamak için gönüllü kan bağışlayan Karapınar'daki bağışçıları için ödül töreni düzenledi.

Türk Kızılayı yetkilileri 24 kişiye madalyalarını Cumhuriyet Meydanı'nda verdi.

25'inci kan bağışını yaparak gümüş madalya ile ödüllendirilen Ramazan Koyuncu, "Bir ünite kan bağışlayan kişi, üç hastaya şifa vermiş oluyor. Kan bağışı sağlık açısından da çok önemli. Testler yapılıp hastalıklarda ortaya çıkabiliyor. En önemlisi insanlara faydalı oluyoruz. Sağlığım el verdiği sürece kan bağışına devam etmek istiyorum." dedi.

