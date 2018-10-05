Kitaplarını üniversite kütüphanesine bağışladı

ÇANKIRI (AA) - Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma İnci Morgil, kütüphanesinde bulunan binin üzerindeki kitabı, Çankırı Karatekin Üniversitesi kütüphanesine bağışladı.

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra analitik kimya alanında doktora eğitimini tamamlayan ve Hacettepe Üniversitesi Kimya Eğitimi Bölümününün kurucularından olan Morgil, kütüphanesinde bulunan eczacılık, kimya ile kendi yazdığı kitapların yanı sıra birçok yazma eseri de Çankırı Karetekin Üniversitesi Kütüphanesine hediye etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, bağışta bulunan Morgil'e teşekkür etti.

Bağışın gelecek nesillere ulaşması anlamındaki önemine vurgu yapan Ayrancı, Morgil'in fahri üniversitelileri olduğunu sözlerine ekledi.