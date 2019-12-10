Kışlık kömürü bir kıvılcımda kül oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kirada oturan bir ailenin evinde çıkan yangında bir ton kışlık kömür kül oldu.

Merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi Polatlı Sokağı'nda Emrah Sarı'nın kiracı olarak oturduğu tek katlı evden duman yükseldiğini fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin girişinde kömür konulan bölmede elektrik kontağından çıktığını belirledikleri yangını söndürdü.

Kışlık kömürü kül olan Emrah Sarı, AA muhabirine, evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktığını söyledi.

Sarı, "İtfaiyenin tuttuğu rapora göre yangın elektrik kontağından çıkmış. Garibanız, uzun zamandır çalışmıyordum. İşe gireli daha 1 hafta oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ocağıma incir ağacı dikildi. Bir ton kömür vardı, gitti. Yakacağımız kışlık kömürün hepsi yandı. Devletimizden yardım istiyorum." diye konuştu.