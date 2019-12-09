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Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan denetimlerde, kış lastiği takmayan 1742 araca ceza kesildi.

Genel 09.12.2019, 21:05
Kış lastiği takmayan 1742 araca ceza
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde kış lastiği takmayan 1742 araca cezai işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarını ve trafik kazası neticesi ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla 3-8 Aralık'ta yurt genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 1742 araçta kış lastiği kullanılmadığı belirlenerek 625'er liralık cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 28 bin 63 trafik kural ihlali tespit edilerek trafik cezası yazıldı, 1935 araç trafikten men edildi.

Muhabir: Abdullah Yasin Güler

#türkiye
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