Kırşehirli şampiyon sporculardan Şahin'e ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında üst minikler ve genç bayanlar kategorilerinde Türkiye derecesi elde eden sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Faruk Şahin'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, Türkiye Boks Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 48 kilogramda üst minikler kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Senem Çelik ve genç bayanlar kategorisinde 60 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Duygu Saygılı’yı elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Ziyaretten konuşan Şahin, Amasya'da düzenlenen şampiyonada elde edilen Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülük derecelerinin kentteki diğer sporcular için örnek olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Zor bir spor dalı olan boksta büyük başarılara imza attan sporcularımızı kutluyorum. İlimize bir altın madalya bir de bronz madalya getirdiler. Bu başarıya ulaşmanızda önce sizleri, sonra antrenörlerinizi tebrik ediyorum. Bu dereceler burada kalmamalı, hedefimiz daha da yüksek olmalı. Artık ay yıldızlı milli forma ile hem ülkemizi ve hem de ilimizi uluslararası alanda başarılı bir şekilde temsil etmenizi bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu başarıları göreceğiz."

Şahin, Türkiye şampiyonu Senem Çelik ile Türkiye üçüncüsü Duygu Saygılı ile boks antrenörleri Alican Şahin, Hasan Öztürk ve Mehmet Dalbudak'a yeni müsabakalar ve yarışmalarda başarılar diledi.