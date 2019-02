"Kırşehir'i geliştirerek, büyüttük"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendi dönemlerinde şehri geliştirerek büyüttüklerini, kent merkezindeki 98 bin nüfusun 140 bine yükseldiğini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin seçim irtibat bürosunda gerçekleştirdiği toplantıda, kentte görev yaptıkları on yıl süresince kimsenin hayal edemeyeceği projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik yeni projeleri açıkladıklarını, Kırşehir'e hazırladıkları projelerle vizyon katacaklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"2009 yılında Kırşehir için projelerimiz içinde Kent Park, Kent Meydanı, pazar yeri, terminal vardı hepsini ve daha fazlasını yaptık. İsteğimiz hizmet edene değer verilsin, particilik yapılıp bu şehrin geleceği ile oynanmasın. Birilerinin menfaati, birilerinin başkan yardımcılığı, meclis üyeliği diyerek, şehre kötülük yapılmasın. 31 Mart seçimleri bunun için çok önemli. Meselemiz makam, mevki değil, meselemiz birilerini başkan yapmak değil. Mesele Kırşehir'i büyütmek, geliştirmektir. Belediye Başkanı olduğumda 98 bin nüfusumuz vardı. Şimdi ise Kırşehir merkez nüfusu 140 bin oldu. On yılda Kırşehir yarı yarıya büyüdü. Buna üniversite öğrencileri ve göçmenler de dahil değil. Bu sokaklarda büyümüş, bu şehrin evladı olarak son elli yılda, bizim on yılda yaptığımız yatırım yapılsaydı bu şehre, 100 kat daha büyümüş olurduk. Kırşehir daha farklı olurdu. Yeni projeleri hayata geçirelim istiyoruz. Her vatandaşımızın desteğine ihtiyacımız var, desteklerinizi bekliyoruz."