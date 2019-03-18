Kırşehir'e yeni SGK İl Binası hizmete girdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünün yapımı tamamlanan yeni binası hizmete açıldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, hizmete açılan yeni SGK İl Müdürlüğü hizmet binasının 5 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Konferans salonları, çift asansör, ferah ve geniş bir kullanım alanına sahip binanın, Kırşehirliuzun yıllar hizmet vereceğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Akıllı bina sistemi yapısına uygun, tamamen engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlarımız düşünülerek yapılan binamız tamamlandı. Yeni binamızın yapımından bitimine kadar bizlere bu yoğun süreçte anlayış ve sabır gösteren vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yeni Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü yepyeni binasıyla, güler yüzlü personeliyle vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Bilinmesi gerekir ki bütün bu çalışmalar vatandaşlarımızın layık olduğu şekilde onlara en modern binalarda en kaliteli hizmet verebilmek içindir. Kırşehir'de vatandaşlara sosyal güvenlik alanında kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet vermeyi sürdüreceğiz."