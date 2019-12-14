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Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara...

Genel 14.12.2019, 11:37
Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'den Ankara istikametine giden Kamil Koç firmasına ait 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında, 40 AK 547 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildeki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

#Kırşehir #otobüs kaza
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