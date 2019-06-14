Kırşehir'de YKS tedbirleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'^de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) kapsamında tedbir alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı okullarda ÖSYM Başkanlığı tarafından 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) yapılacağı anımsatıldı.

Sınavların huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması, katılımcıların can ve mal güvenliklerinin sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğünce bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbirler kapsamında, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 10.15 ile 12.30 saatleri arasında, 16 Haziran 2019 Pazar günü 10.15 ile 13.15 ve 15.45 ile 17.45 saatleri arasında düğün eğlence ve benzer etkinliklerde müzik yayını yapılmaması, ses yükseltici cihaz kullanılmaması, düğünlerin en geç saat 23.00 itibariyle sonlandırılması, inşaat alanlarında iş makinesi çalıştırılmaması, sınav yapılan okulların çevresinde bulunulan yollarda uygunsuz ve hatalı park yapılmaması gerekmektedir. Sınavların huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanmasına yönelik alınan bu tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari yönden gerekli işlemler yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bu hususta dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ederken, tüm öğrencilerimize başarılar dileriz."

Öte yandan, 15 ve 16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle ihtiyaç halinde öğrencilere hizmet vermek amacıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü açık bulundurulacak.