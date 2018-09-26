Kırşehir'de yasa dışı bahis denetimleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yasa dışı bahis oynatılmasının önlenmesine yönelik 84 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerindeki personellerin katılımıyla kent genelinde eş zamanlı olarak yasa dışı bahis oyunlarına karşı uygulama yapıldı.

21 ekip ve 90 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, 55 kahvehane, 4 kafeterya, 1 içkili lokanta, 6 internet kafe, 2 çay ocağı, 15 iddia bayi, 1 oyun salonu olmak üzere toplam 84 iş yeri denetlendi.

Denetlemelerde 712 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri sağlandı.

Ekipler, uygulama yapılan iş yerleri sahiplerine yasa dışı bahis oynatılmaması ve iş yerlerinin kapalı alanlarında sigara içilmesine müsaade edilmemesi konularında uyarıda bulundu.

Uygulamada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.