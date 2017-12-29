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Kırşehir'de vergi rekortmenleri ödüllendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gelirler ve kurumlar vergisi alanında ilk 10 sırada yer alan üyelerine ödül verildi.Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kırşehir TSO Yönetim...

29 Aralık 2017 Cuma 11:17
Kırşehir'de vergi rekortmenleri ödüllendirildi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından gelirler ve kurumlar vergisi alanında ilk 10 sırada yer alan üyelerine ödül verildi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il genelinde son üç yılın ihracat rakamlarını değerlendirerek, üretmenin ve çalışmanın önemine dikkati çekti.

Üretimin Türkiye için çok önemli olduğunu belirten Ekicioğlu, her işin en iyisini yaparak ülkeye katma değer oluşturmanın önemine işaret ederek, gelirler ve kurumlar vergisinde 2016 yılında ilk 10 sırada yer alan kişi ve kuruluşlarla ihracata değer katan üye firmaları ödüllendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Kırşehir'de gelir ve kurumlar vergisinde ilk 10’a giren, ihracata değer katan üyelerle, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın en genç ve en yaşlı üyelerine ödül verildi.

Gelir vergisinde ilk üç sırada Kemal Bektaş, Salih Ekici Veteriner Kliniği ve Ahmet Günday-Özel Günday Kız Öğrenci Yurdu yer aldı. Kurumlar vergisinde ise Petlas Lastik Sanayi AŞ, Ahi Güven Donmuş Gıda AŞ ve Çetinler Yapı Malzemeleri ilk 3 sırayı paylaştı. İhracata değer katan firmaların ilk üç sırası da Petlas Lastik Sanayi AŞ, Mer-Ma Mermer Madencilik AŞ ve Eraslanlar İnşaat ve Sanayi şirketi'nden oluştu.

Törende, odanın en yaşlı üyesi Mustafa Demir ve en genç üye girişimci Cansu Teke'ye de ödül verildi.

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