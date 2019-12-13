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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki operasyonda 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale...
Genel 13.12.2019, 10:23
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki operasyonda 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü M.S, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
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