Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan N.U, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine bağlı bir köyde, N.U'nun ikametinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Ekili...
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan N.U, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.