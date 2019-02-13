KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte "Ürün Alım Garantili Tarımsal Üretim Projesi" uygulanacağını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatifi ve Kırşehir Belediyesi arasında ortak imza altına alınacağını anımsattı.

Proje ile çiftçilere düşük maliyetler sunularak üretimin arttırılmasının amaçlandığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin perşembe günü teşrifleriyle Kırşehir'de 'Ürün Alım Garantili Tarımsal Üretim' projemizi başlatacağız. Başlatılacak projede, Türkiye'de ilk defa pilot şehir olarak Kırşehir belirlenmiş olup, bu protokolle birlikte Kırşehir Belediyesi tarafından tohumların yüzde 50'si hibe edilecek. Domates, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, fasulye ve nohut olmak üzere toplam 5 ürün, çiftçilerimiz tarafından ürettiklerinde direkt Tarım Kooperatifleri tarafından piyasa değerinden alınacak. Çiftçilerimizin gübre ve mazot ihtiyaçları Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından düşük maliyetle karşılanacaktır. Bu proje ilk kapsamda 20 bin dönüm tarımsal alanda pilot olarak yapılacaktır. İlerleyen yıllarda bu uygulama genişleterek devam edecektir."

Bahçeci, Bakan Pakdemirli'nin kentte AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışını da gerçekleştireceğini belirtti.