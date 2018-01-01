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Kırşehir'de umuma açık iş yerleri denetlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, umuma açık iş yerleri denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, yaşanabilecek olumsuzluklara...

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:20
Kırşehir'de umuma açık iş yerleri denetlendi
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, umuma açık iş yerleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması amacıyla umuma açık yerlere yönelik olarak il merkezinde 29 ekipten oluşan 97 personel ile uygulama yapıldı.

Kent genelinde 9 internet kafe ve 60 umuma açık eğlence mekanında denetim yapan ekipler, bin 324 kişinin kimlik sorgulamasını yaptı.

Yapılan kontroller sonucunda uyuşturucu madde kullanma ile kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından aranan 2 kişi yakalandı.

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Emniyet MüdürlüğüUygulama
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