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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 16 obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kırşehir-Ortaköy kara yolu Değirmenkaşı köyü ayrımındaki...
Genel 06.12.2019, 15:17
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 16 obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Otomobilde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 16 obje ile detektör ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi.
Araçtaki Ö.K ve İ.Ç. gözaltına alındı.
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