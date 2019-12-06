Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tarihi eser operasyonunda 16 obje ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kırşehir-Ortaköy kara yolu Değirmenkaşı köyü ayrımındaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 16 obje ile detektör ve 2 define arama çubuğu ele geçirildi.

Araçtaki Ö.K ve İ.Ç. gözaltına alındı.