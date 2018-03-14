Kırşehir'de özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından kentte görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan eğitimde özel ve kamu alanlarında, bina içi, girişi ve çevrelerinde oluşabilecek tehditlere karşı çeşitli eğitimler verildiği belirtildi.

Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Özel güvenlik görevlilerine daha dikkatli ve duyarlı görev yapmalarının sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında 'Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Özel Güvenlik Görevlilerine Eğitim Verilmesine İlişkin Protokolü' imzalanarak kamu binalarının korunmasında görevli özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları alanlarda yapmaları görevler anlatılmıştır.

İntihar saldırılarının tespiti ve alınacak önlemler, canlı bomba ve bombalama eylemleri, şüpheli şahıs paket ve maddelere karşı alınacak önlemler, kamu binalarında bina içi, bina girişi ve çevresine yönelik olası tehditlere karşı kamu binasının korunması, çocuklarla iletişim, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunma konuları ile ilgili olarak uzman eğitimciler tarafından eğitimler verilmiştir."