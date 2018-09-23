Kırşehir'de özel güvenlik görevlilerine eğitim

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de görev yapan 344 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının özel güvenlik görevlilerine eğitim verilmesi planı kapsamında, kentte görev yapan özel güvenlik görevlilerine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda eğitim verildiği belirtildi.

Genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlilerinin uyum içerisinde çalışmaları, görev bilincinin oluşturulması amacıyla eğitimlerin verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için güvenlik tedbirlerinin tekrar gözden geçirilerek alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlilerinin uyum içerisinde görev yapmaları, görev bilincinin oluşturulması, görevin niteliği, önemi ve riskleri göz önünde bulundurularak müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında özel güvenlik görevlilerinin dikkatli ve duyarlı bir şekilde görev yapmalarının sağlanması amacıyla, Kırşehir'de görev yapan 344 özel güvenlik görevlisine eğitimler verilmiştir. Özel Güvenlik, genel kolluk ilişkisi ve özel güvenliğin yetkileri, spor güvenliği ve mevzuatı, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve öfke kontrolü, toplumsal olaylarda teknik, taktik ve düzenler, güvenlik sistem ve cihazları ile üst arama konularını içeren eğitimler, alanında uzman eğiticiler tarafından verilmiştir."