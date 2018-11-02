Kırşehir'de otobüs güzergahları revize edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, gelen şikayetlere göre otobüs güzergahlarını revize ettiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, "mahalle buluşmaları" programı kapsamında Bahçelilevler Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Bahçeci, burada yaptığı konuşmada, kente 10 yıldır yaptıkları yatırım ve projelerden bahsetti.

Ulaşım Master Planı çerçevesinde otobüslerle toplu ulaşım sistemine geçildiğini ifade eden Bahçeci, Kırşehirlilerin ilk defa otobüs kullandığını dile getirdi.

Kırşehir Belediyesinin de ilk defa otobüs işlettiğini anımsatan Bahçeci açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaş ilk defa akıllı kart otobüs sistemi kullanıyor. Komple şehir ilk defa otobüs tanışıyor. Her şeyin bir anda dört dörtlük işlemesini, toplu taşım kullanan uzmanı olmasını bekleyemezsiniz. Yeni bir sisteme girdik bir ayını bile yeni dolduracak. İki hafta otobüsler çalıştı gelen şikayetlere göre güzergahları tekrar revize ettik.

Duraklara takılan saat sistemini biz uydulardan takip ediyoruz. Aksaklıklar oluyor ama biraz zaman vereceğiz. Birden bire bunların oturuyor olmasını beklemek doğru olmaz. İki üç ay içerisinde bu otobüs sistemi oturduğunda inşallah bu sorunlar giderilmiş olacak."



