Kırşehir'de mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme sınavı düzenlediği bildirildi.

TSO'dan yapılan açıklamada, ikinci el araç alım satım alanında çalışanlara yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) yönetmeliklerine göre sınav düzenlendiği belirtildi.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi ile Kırşehir TSO tarafından birlikte yapılan yeterlilik sınavında 56 adayın ter döktükleri aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci el araç alım satımında çalışanlar, satış müdürleri ve firma sahiplerine yönelik 'Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5' ve 'Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4' kriterlerinde sınav düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile düzenlenen sınavda mesleki yeterlilik belgesi için 56 aday teorik ve pratik sınavlarda ter döktü. Sınav sonuçları kısa süre sonra açıklanacak ve belgeleri dağıtılacaktır."