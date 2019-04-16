Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasının finali gerçekleştirildi.

Kırşehir Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kur'an kurslarına katılımı artırmak ve Kur'an-ı Kerim'i okumaya teşvik etmek amacıyla il ve ilçe müftülüklerince yarışma düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Kırşehir'deki Kur’an kurslarında eğitim gören kızlar arasındaki final yarışmasına 3 kursiyer katıldı.

Jüri başkanlığını kadın vaizlerin yaptığı yarışmada Merkez Hatice Hatun Kur'an kursundan Sümeyye Ünsal birinci oldu.

Yarışma sonucunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kur'an-ı Kerim okumanın ve öğrenmenin kişinin hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtti.