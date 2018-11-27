Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 800 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezine doğu illerinden kaçak sigara getirilerek satılmak istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaman yol kavşağında Gaziantep plakalı bir otobüsü durduran ekipler, yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolünü yaptı.

Hareketlerinden şüphelenilen iki Irak uyruklu şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, şüpheli şahıslara ait iki valizi açan ekipler, içerisinde 800 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara buldu.

Gözaltına alınan M.K.S. ve S.R.A.D'nin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.



