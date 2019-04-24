Kırşehir'de istihdam seferberliği çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberindeki heyetin, "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında üye ziyaretleri gerçekleştirdiği bildirildi.

KTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve şube müdürleriyle seferberlik kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması ile iş insanlarının bu konuda atacakları adımlar hakkında bilgi verilen ziyaretlerde, seferberlik kapsamında maliyetlerinin düşürülmesi, teşvikler, rekabet gücünün artması, yapılabilecek yatırımlar, teşvikler hakkında görüşmeler yapıldı.

Ziyaretlerde Kırşehir Organize Sanayi Bölgesindeki ahşap ve çelik kapı, doğal taş işleme ve üretim, unlu mamul ve kuru gıda üretim fabrikalarının yetkilileri de bilgilendirildi.