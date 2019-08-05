Kırşehir'de Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Özbağ Beldesinde Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali düzenlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl ilki düzenlenen festival Özbağ Büyük Camide mevlid-i şerif okutunması ve ardından vatandaşlara çirleme yemeği ikram edilmesiyle başladı.
Festivalde konuşan Vali İbrahim Akın, festivalin Özbağ’da unutulmaya yüz tutmuş değerleri gün yüzüne çıkarmak adına düzenlenen önemli bir etkinlik olduğunu aktardı.
Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ise amaçlarının Özbağ’da neredeyse kaybolma noktasına gelmiş kültürü yeniden canlandırmak ve hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu hatırlattı.
Çirleme yemeğinin bölge köy ve ilçelerden gelen vatandaşlara dağıtılmasının ardından Özbağ Belediyesince isimleri verilen Şehit Ramazan Donat ve Hayırsever Halil Şen sokakları açıldı.
Özbağ Halı, Kültür-Sanat ve Çirleme Festivali kapsamında Örcün İlköğretim Okulu bahçesinde el dokuması halılar sergilenirken, çeşitli sanatçılar da konser verdi.