KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "güven ve huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezi ve 6 ilçede 102 personelin katılımıyla yapılan uygulamada bin 261 şahıs sorgulandı.

Uygulama kapsamında il genelinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Jandarma ekipleri, 45 umuma açık iş yeri, 329 sürücü ve araç kontrol etti. Bu sürücülerden 14'üne idari para cezası uygulandı. Karayolları Trafik Kanun ve Yönetmenliğinde belirtilen şartlara uymayan 7 araç trafikten men edildi.

Araçlarda yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen kişiye 572 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.