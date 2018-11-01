Kırşehir'de eski terminal arazisi değerlendirilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, eski terminal arazisinin en iyi şekilde değerlendirileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Bahçeci, mahalle buluşmaları kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'i baştan aşağı yenilediklerini söyledi.

Projelerle Kırşehir'de büyük mesafeler kat ettiklerini aktaran Bahçeci, 10 yıldır Kırşehir'e hizmet ettiğini, bu toplantılarla da mahallelerdeki yatırımları kontrol ettiklerini dile getirdi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki parke taşı döşeme çalışmalarının üçte ikisini tamamladıklarını ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

- İlkleri yaşıyoruz

"Eski terminal arazisi de Kırşehir Belediyesinin mülkü. Burası bir şekilde değerlendirilecek. Günün şartlarına göre bir proje mutlaka yapılacak, henüz net bir şey yok. En güzel şekilde değerlendirmek bizim en önemli görevimiz. Kırşehir ilk defa otobüs kullanıyor. İlk defa Kırşehir Belediyesi otobüs işletiyor.

Vatandaş ilk defa akıllı kart otobüs sistemi kullanıyor. Komple şehir ilk defa otobüs tanışıyor. Her şeyin bir anda dört dörtlük işlemesini, toplu taşım kullanan uzmanı olmasını bekleyemezsiniz. Yeni bir sisteme girdik bir ayını bile yeni dolduracak. Duraklara takılan saat sistemini biz uydulardan takip ediyoruz. Aksaklıklar oluyor ama biraz zaman vereceğiz."







